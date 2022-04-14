سيميوني يتهم جوارديولا بازدرائه والإسباني يلوم الصحافة

أومأ الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد إلى إساءة "البعض" له بطريقة كلامية متقنة، في إشارة فهمت على أنها تخص بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني عقب المباراة: "ليست لدي أي رغبة في الحديث عن أولئك الذين يقولون عنا أشياء سيئة، حتى أولئك الذين يملكون قدرات لغوية كبيرة ويستطيعون أن يزدروك وسط ما يصورون للناس أنه مدح، ولكن أولئك الذين لا يملكون تلك القدرات اللغوية، ليسوا أغبياء أيضًا".

بدوره، رد جوارديولا في المؤتمر الصحفي على الأمر قائلًا: "إذا كان هناك من تحدث عن أن طريقة سيميوني لا تتغير، فقد كان أنتم الصحفيون من 3-4 أشهر تقولون نفس الشيء، لا تلقوا باللوم علي أنا، لطالما قلت كلامًا جيدًا عن هذا النادي والفريق، والتشولو (سيميوني) يستطيع اللعب بالطريقة التي يريدها، لا شيء آخر".

ماذا يقصد سيميوني؟

وكان بيب جوارديولا قد قال عقب مباراة الذهاب التي انتهت 1-0 لصالح السيتيزينس: "توقعت أن يلعب أتلتيكو مدريد بـ 5-3-2 لكنني فوجئت بلعبهم 5-5-0، لم يتركوا أي مساحات، هذه الخطة يصعب التعامل معها في أي وقت وضد أي فريق".

وتأهل السيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بمجموع مباراتي أتلتيكو مدريد 1-0.

وضرب فريق المدرب بيب جوارديولا موعدًا هامًا مع ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، وهي مباراة تحمل في طياتها الكثير من الملامح التاريخية بين ريال مدريد وواحد من أهم مدربي برشلونة عبر التاريخ الذي يعرف ملعب سانتياجو برنابيو جيدًا.

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