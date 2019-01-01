سيميوني يبعث أنباء سيئة عن إصابة جواو فيلكس

المدرب الأرجنتيني يكشف دار بينه وبين الطبيب بخصوص إصابة فيلكس

ضاعف مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الغموض حول الإصابة التي تعرض لها مهاجمه البرتغالي جواو فيلكس مساء اليوم السبت.

وأصيب أغلى لاعب في تاريخ الهنود أثناء مشاركته في موقعة فالنسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني، ما جعل الفريق العاصمي يخوض المباراة بعشرة لاعبين في آخر عشر دقائق، بعدما استنفذ المدرب الأرجنتيني تغييراته الثلاثة في منتصف الشوط الثاني.

وعن إصابة الموهوب البرتغالي، قال سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "الإصابة جعلتنا نلعب بعشرة لاعبين دقائق أكثر من فالنسيا –بعد طرد لي كانج إن في اللحظات الأحيرة-".

وأضاف "في الحقيقة لم أتحدث معه، ورغم أنني اعتقد أنها ليست إصابة مزعجة، إلا أن الطبيب أخبرني أنها تبدو خطيرة، ونأمل أن يكون معنا قريبًا".

🔵🔴 برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في إيبار 👌



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/nC5hTPQw4V — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 19, 2019

وبخصوص التعادل الذي حرم الفريق من مزاحمة برشلونة على الصدارة، قال "كانت مباراة متكافئة إلى حد ما، كنا الطرف الأكثر استحواذًا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني لم نقدم أفضل ما لدينا، عمومًا كانت مباراة صعبة".