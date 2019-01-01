سيميوني: مررنا بفترة صعبة والجماهير أذهلتنا

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد سعيد بالخروج من مواجهة أتلتيك بلباو بالفوز.

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن سعادته لفوز فريقه أمام نظيره أتلتيك بلباو في لقاء الجولة العاشرة من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه تقديم مباراة أفضل مؤكدًا أن الأسبوع الماضي كان له تأثيرًا عليهم.

وقال سيميوني: "لقد خضنا أسبوعًا صعبًا للغاية واجهنا فيه فالنسيا وذهبنا لنلعب بدوري أبطال أوروبا وعدنا لمواجهة أتلتيك بلباو وعانينا من بعض الإصابات".

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وأضاف: "علينا أن نستمر في العمل خلال الفترة المقبلة لنقدم أفضل ما لدينا، صحيح أننا لن ننجح في ذلك طوال الوقت، لكن الجماهير اليوم كانت مذهلة كالعادة ربما أفضل ما في المباراة".

وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في تحقيق فوزًا هامًا للغاية على نظيره أتلتيك بلباو بهدفين مقابل لا شيء ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري الإسباني بنفس الرصيد مع برشلونة بـ١٩ نقطة وبفارق الأهداف للنادي الكتالوني المؤجل له مباراة أمام ريال مدريد.