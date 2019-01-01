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سيميوني: لم أهتم بالتقارير التي انتشرت حول عمولة جريزمان وبرشلونة

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Getty Images
المدرب الأرجنتيني رفض الحديث عن عمولة برشلونة لجريزمان في مارس الماضي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، أنه لم يهتم بالتقارير التي انتشرت حول مفاوضاته برشولنة مع جريزمان لاعب الفريق السابق، في مارس الماضي.

وكشف تقارير صحفية في وقت سابق، أن برشلونة دفع 14 مليون يورو عمولة في مارس الماضي للحصول على توقيع خدمات اللاعب الفرنسي.

وانضم جريزمان إلى الفريق الكتالوني، في الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 120 مليون يورو.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: "أفكر في مباراة سيلتا فقط، لست مهتماً بأي شيء آخر".

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وواصل: "أفهم ما يريده الناس، ولكن بصراحة بعد مباراة الأربعاء، تفكيرنا اتجه لمباراة سيلتا فقط".

ويستعد اتليتكو مدريد، لمواجهة سيلتا فيجو يوم غد السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

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