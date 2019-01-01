سيميوني: لا أعتقد أننا خسرنا من ريال مدريد بسبب أخطاء الفيديو

دييجو سيميوني يرفض تبرير الهزيمة من ريال مدريد بأخطاء الحكم والفيديو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث دييجو سيميوني حول خسارة أتليتيكو مدريد الديربي العاصمي أمام جاره ريال مدريد، حيث لاأى أنها لم تحدث بسبب أخطاء تقنية الفيديو.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا على أتليتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بثلاثة أهداف مقابل خدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد أثارت الكثير من الجدل، كما طالب لاعبو أتليتيكو مدريد بركلة جزاء رفض الحكم العودة إلى الفيديو من أجل التأكد منها، كما أُلغي هدف لصالح ألفارو موراتا.

أنت رئيس النادي 🕴️

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وعقب المباراة، رفض المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلصاق الهزيمة بأخطاء الحكم أو أخطاء تقنية الفيديو، مؤكدًا أن ريال مدريد استحق الفوز.

وقال سيميوني: "لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء وريال مدريد ظهر بشكل أفضل، أعتقد هذا هو السبب المنطقي الوحيد للنتيجة التي انتهت على إثرها المباراة"

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يذكر أن ريال مدريد قد انتزع وصافة الدوري الإسباني من جاره أتليتيكو مدريد بانتصاره عليه، ليدخل من جديد في المنافسة على لقب الليجا.