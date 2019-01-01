سيميوني: كوستا ليس غاضبًا وهذا رأيي في منافسة الريال وبرشلونة

المدرب الأرجنتيني يثني على شراكة كوستا وموراتا

أثنى المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني على شراكة الثنائي دييجو كوستا وألفارو موراتا، مؤكدًا أن البرازيلي الأصل ليس غاضبًا تألق شريكه في الهجوم كما يُشاع في بعض الصحف والمواقع.

وقال التشولو في حديثه مع الصحفيين على هامش مواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا الثلاثاء "هل كوستا محبطًا بعد أهداف موراتا الأخيرة؟ أراه سعيدًا جدًا بأهداف زميله، هم أصدقاء وسنستمر في العمل مع كوستا والجميع".

وعن سبب توتر كوستا، قال "من الطبيعي أن يشعر أي مهاجم بالقلق من أجل الوصول للهدف، وكل لاعب يظهر من الخارج بشخصيته التي يتمتع بها وحده. تألق موراتا؟ يلعب الآن بحرية وتركيز أكثر، وغدًا سنخوض مواجهة صعبة أمام منافس يجيد اللعب على أرضه".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في منافسة برشلونة وريال مدريد على لقب الليجا، فأجاب "كما شاهدنا في الجولات العشر الأولى. الأرقام تتحدث عن نفسها، والنظر إلى جدول الدوري يغني عن قول أي شيء".

"هدفي في شباك مانشستر يونايتد في الأوليمبيكو هو الذكرى الأفضل لي مع برشلونة" 🗨️



🎙️ ليو ميسي pic.twitter.com/XyRo41LgkQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

ويحتل غرناطة صدارة الليجا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد ومثلها عن برشلونة، لكن للأخير مباراة مؤجلة مع ريال مدريد لظروف أمنية حالت دون إقامة كلاسيكو الأرض في موعده.