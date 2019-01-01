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كأس الملك الاسباني

سيميوني: كنا قادرين على الفوز أمام جيرونا

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أتلتيكو مدريد يفشل في الفوز على جيرونا حتى الآن

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تتواصل نتائجه أتلتيكو مدريد السلبية أمام جيرونا وتلك المرة في كأس ملك إسبانيا، في لقاء انتهى بهدف لكل فريق بذهاب دور الـ16.

المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، يرى أن فريقه كان قريبًا من تحقيق الفوز بفضل الفرص التي أتيحت له.

وتحدث الأرجنتيني عقب نهاية اللقاء: "أنها مباراة بأجزاء مختلفة، لقد بدأنا بشكل جيد وتحسن الأداء وسجلنا هدفاً، لكنهم كانوا أخطر في ملعبهم".

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وواصل: "بعد التعادل أحببت ما رأيته من ثبات في اللعب وحتى لو اعتمدوا على الهجمات المرتدة، كان باستطاعتنا الفوز وسنحت لنا الفرص، الشعور جيد لأنه كان بإمكاننا الفوز".

وعن سبب خروج أنطوان جريزمان بعد تسجيله الهدف الأول: "اعتقد أنه بحاجة للراحة، وكنا نحتاج للاعبين لائقين للمشاركة بدنياً".

وتربط التقارير إمكانية ضم الروخيبلانكوس، ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي: "نحن فقد نفكر في المباراة المقبلة أمام ليفانتي، لا اتحدث عن لاعبين ليسوا معنا، لا استطيع أن أؤكد هذا لأنني انتظر ما سيقوم النادي".

وانهى: "بعض اللاعبين يحتاجون لمزيد من المشاركة، البعض قد يتم بيعهم والبعض قد يصل، لكن علينا الانتظار حتى الـ31 من يناير المقبل".

وكان أتلتيكو مدريد قد افتتح مبارياته في 2019، بالتعادل مع إشبيلية بهدف لكل فريق، ليفشل في الاقتراب من صدارة الدوري الإسباني.

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