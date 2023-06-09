سيميوني: فينيسيوس يستطيع الفوز بالكرة الذهبية لكنه لا يقارن بمبابي لهذا السبب!

سيميوني يفضل مبابي على فينيسيوس جونيور وهالاند!

تحدث مدرب أتليتكو مدريد، دييجو سيميوني، عن أفضل لاعب شاب بالعالم، في الوقت الحالي من وجهة نظره.

وحقق سيميوني المركز الثالث من الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 77 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة.

وفي حوار سيميوني عبر منصة "reddit"، قال:" فينيسيوس جونيور لاعب مميز، لقد تطور بشكل كبير، ويمكنه الفوز بمباراة بمفرده".

وأضاف:" إنه قادر على تقديم الكثير في المستقبل، وأعتقد أنه يمكنه الفوز بالكرة الذهبية يومًا ما".

ثم أردف:" لكن بينه وبين كيليان مبابي، أختار مبابي بنسبة 100٪، وإن أضفنا هالاند أيضًا، فسيبقى اختياري كما هو".

كما قال:" مبابي لاعب رائع، يفعل كل شيء بشكل صحيح، وهذا مذهل إنه في الـ24 من العمر".

الجدير بالذكر أن، حقق مبابي لقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.