سيميوني عن راموس: ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب

تحدث دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن صافرات الاستهجان التي تلقاها لدى خروج نجم الفريق الواعد جواو فيليكس مستبدلاً خلال الديربي ضد ريال مدريد.

وقال سيميوني عقب المباراة:"إنه أمر طبيعي، ولكن يجب أن اغتني به فهو لا يزال صغيراً، إنه يبلغ من العمر 19 عاماً".

وأضاف:"هذا وقت من المباريات أفهمه أكثر من شخص يملك المزيد من الطاقة، اليوم وغداً وفي الماضي أيضاً نريد من جواو فيليكس أن يمنحنا أفضل ما لديه".

وتابع:"يجب أن نحسن الكثير من الأشياء، يجب أن نقوم بالمزيد من العمل. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي ما كان يجب أن نرتكبها".

وعن اللقطة التي جمعته بسيرجيو راموس قائد ريال مدريد قال:"ما حدث في الملعب يبقى في الملعب، حامل الراية يعلم ما الذي قاله".

يذكر أن أتلتيكو بات يحتل المركز الثالث بـ14 نقطة، فيما يتصدر ريال مدريد المسابقة مؤقتاً بفارق نقطة.