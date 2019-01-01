سيميوني عن أزمة الجماهير مع كورتوا: لا يمكنني وضع نفسي مكان الناس

التشولو يحدد مودريتش كأكثر لاعبي الملكي حسماً..

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اعتقاده بصعوبة المواجهة المقبلة ضد غريم المدينة ريال مدريد في الليجا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي:"إنها مباراة ضد خصم ينمو بشكل كبير منذ قدوم (سانتياجو) سولاري، ويملك الكثير من العمق بوجود فينيشيوس و(جاريث) بيل ولوكاس (فاسكيز)".

وأضاف:"كريم بنزيما أيضاً يعيش فترة رائعة ونحن نحاول العمل بشكل جيد. غداً نتوقع سيناريو ملائماً للخصم الذي سنحصل عليه".

ويحرس تيبو كورتوا مرمى ريال مدريد، وهو الذي كان حارساً للأتلتي في السابق، ما ينذر بهتافات جماهيرية ضده، وهو ما قال عنه التشولو:"لا يمكنني أن أضع نفسي مكان الناس".

وأوضح:"هو حارس عظيم أدى بشكل جيد حين كان معنا، وهو يعيش وقتاً رائعاً بما أنه أظهر ذلك في كل فريق لعب له منذ رحيله".

أما عن اللاعب الأكثر حسماً بريال مدريد أبدى دييجو اعتقاده قائلاً:"(لوكا) مودريتش لا يزال الأكثر حسماً، دائماً".

ويلتقي الفريقان غداً في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لليجا.