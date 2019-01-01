سيميوني: سنواصل المنافسة مادام برشلونة لم يحسم اللقب رسميًا

دييجو سيميوني يتحدث عن منافسة أتليتيكو مدريد مع برشلونة على لقب الليجا عقب الانتصار على بلد الوليد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث دييجو سيميوني عن المنافسة مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم على الرغم من أنها تبدو منتهية بالنسبة للكثيرين.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق انتصارًا صعبًا عصر اليوم على حساب بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء، بعد هدف عكسي جاء في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وعقب المباراة، قال دييجو سيميوني إن برشلونة يمتلك فرصة حسم لقب الدوري مساء الليلة عندما يواجه ليفانتي على ملعبه كامب نو.

وفي حالة فوز برشلونة الليلة فإنه سيحسم لقب الليجا الثانية على التوالي والسابعة والعشرين تاريخيًا بشكل رسمي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وحول ذلك، علق سيميوني قائلًا: "في حال حدث ذلك الليلة ستنتهي الأمور رسميًا، ولكن طالما لم تنتهِ رسميًا فإننا لا زلنا داخل المنافسة.

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة أمام خصم عنيد مثل بلد الوليد يلعب من أجل الفوز بكل مبارياته، كنا سعداء الحظ لأننا حققنا الانتصار في النهاية"

وتابع: "كان الجهد البدني المبذول بعد مباراة فالنسيا التي لعبناها الأربعاء الماضي مضاعفًا، لقد أثر ذلك علينا بشكل كبير اليوم منذ بداية اللقاء"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد تعادل مع برشلونة في الدور الأول وخسر منه بهدفين للا شيء في الدور الثاني، وكانت هذه هي المباراة التي أنهت الليجا إكلينيكيًا.