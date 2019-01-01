سيميوني يشكر جريزمان ويكشف موقفه من تدريب الأرجنتين

لغط كبير صاحب انتقال جريزمان إلى برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توجه دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بالشكر لنجمه السابق أنطوان جريزمان، وذلك في أعقاب انتقال الفرنسي إلى برشلونة.

وصاحب انتقال جريزمان للفريق الكتالوني مشاكل عدة بعد مطالبة أتلتيكو مدريد بثمانين مليون يورو إضافية قيمة الشرطة الجزائي في مارس الماضي، الوقت الذي يشير لوقوع الاتفاق فيه.

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وقال سيميوني مع "تي واي سي": "أقدر جريزمان وأشكره على ما قدمه في السنوات الخمس الماضية، خطوة مهمة لنادي كبير مثل برشلونة".

وواصل: "عنما أتى هنا كان لاعب خط وسط ويلعب على الطرف، ثم تحول للعمق وأصبح يسجل أكثر، هو لاعب يسعدني وإذا واصل هكذا سيقدم موسماً ناجحاً هناك".

وغن ارتباطه بأتلتيكو مدريد وإمكانية تدريب الأرجنتين: "البعض يتحدث عن الفشل في تحقيق دوري الأبطال، أنا أعتبره نجاحاً في بلوغ النهائي مرتين، الأولى خصيصاً، الثانية ربما تعد فشلاً".

وأردف: "أنا أحب المنتخب الأرجنتيني، ولكن هويتي مرتبطة بأتلتيكو مدريد، لم أتحدث مع أحد حول تدريب المنتخب، قابلت رئيس الاتحاد في مباراة ريفر وبوكا، ولم نناقش الأمر".

سيميوني وفريقه يواصلان الاستعدادات للموسم المقبل عندما يقابل نومانسيا مساء السبت ضمن تحضيراته الصيفية.