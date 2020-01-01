سيميوني أكثر المتضررين وريال مدريد من المُعانيين.. إحصائية مذهلة لمراوغات ميسي

إنه البرغوث..

لا تتوقف الأرقام القياسية عن مطاردة ليونيل ميسي، فرغم خسارة ناديه برشلونة للقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه تمكن من تحقيق لقب خاص وهو "ملك المراوغات" على صعيد الليجا.

إحصائية نشرتها صحيفة ماركا أظهرت أن البرغوث الأرجنتيني قد قام هذا الموسم في الليجا بـ182 مراوغة ناجحة، ليكون أكثر من راوغ في البطولة وبفارق الضعف عن أقرب الملاحقين، نبيل فقير لاعب ريال بيتيس، صاحب 98 مراوغة ناجحة.

الموسم الماضي خسر ميسي هذا الرقم لحساب المغرب سفيان بوفال الذي كان ينشط في سيلتا فيجو وقام بـ144 مراوغة بينما قام الليو حينها بـ134 فقط.

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بشكلٍ عام، يُعد رقم مراوغات هذا الموسم هو ثالث أفضل رقم لميسي في هذا الصدد خلال مسيرته الكروية، حيث يأتي موسم 2010-2011 أولًا بـ184 مراوغة ثم موسم 2009-2010 ثانيًا بـ182 مراوغة.

أتلتيكو مدريد هو أكثر فريق قام ميسي بمراوغات أمامه هذا الموسم بإكماله لـ16 مراوغة ناجحة، ليكون إجمالي مراوغاته أمام الروخيبلانكوس منذ 2008-2009 130 مراوغة، أكثر من أي خصم آخر.

فالنسيا بـ 113 مراوغة وإسبانيول بـ111 مراوغة وبعدهما الغريم التقليدي ريال مدريد بـ100 مراوغة هم الفرق الأكثر تضررًا من مهارات الليو عبر مسيرته في الليجا.

الجدير بالذكر أن الدولي الأرجنتيني قد حقق لقب هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 25 هدفًا متفوقًا على منافسه كريم بنزيما، بينما حقق رقمًا تاريخيًا آخر بكونه أكثر لاعب يصنع أهداف في موسم واحد بالليجا بصناعته 21 هدفًا.