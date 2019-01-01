سيميوني: أفضل التأهل بشكل سيء عن الخروج بأداء جيد

التشولو يهنئ جيرونا بعد التأهل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حزنه لخروج فريقه من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا على يد جيرونا بعد التعادل 3-3 في الإياب (4-4 بمجموع المباراتين).

وقال سيميوني عقثب المباراة:"لقد كانت مباراة كأس رائعة، كان لدينا نية الفوز وسجلنا مبكراً وكان لدينا فرص لتعزيز الفارق، ولكن القوة كانت حليف جيرونا الذي نهنئه". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"جيرونا لعب مباراة جيدة ويستحق التأهل، كما نافس بشكل جيد في الذهاب، أفهم أنهم كانوا بحاجة للدفاع لتفادي الأهداف، لقد لعبوا مباراتهم بذكاء، أهنئ جيرونا وعلينا التحسن والتفكير بشأن الأخطاء التي ارتكبناها".

وأوضح:"أخبر الناس ما رأوه، فريقنا قدم كل شيء والنية كانت دائماً الفوز بالمباراة، أحياناً نلعب بشكل جيد ولا يحدث هذا، وأنا أفضل اللعب بشكل سيئ والتأهل دائماً".

وكان جيرونا قد سجل تعادله الخامس أمام أتلتيكو مدريد في جميع المواجهات، كما وصل لربع نهائي كأس الملك لأول مرة في تاريخه.