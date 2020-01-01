سيميوني: أحب أخطاء تقنية الفيديو وبطولة الكأس صعبة

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يؤكد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة في الكأس أمام نظيره ليونيسا.

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة في كأس ملك إسبانيا أمام نظيره ليونيسا في دور الـ 32.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيميوني خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أنه يفضل الأخطاء الخاصة بتقنية الفيديو على أخطاء الحكام.

وقال سيميوني: "أحب الأخطاء الخاصة بتقنية الفيديو أكثر من أخطاء الحكام، بكل تأكيد هناك مشاكل لكن التقنية يمكنها أن تتطور وتتحسن وتحقق عدالة أكبر، قبل ذلك لم تكن تلك العدالة موجودة بهذه الصورة".

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وأضاف عن صعوبة لقاء الكأس: "هي مباراة صعبة بكل تأكيد كما هو الحال في كل مباريات خروج المغلوب، سنذهب لهناك ونحن على معرفة بمدى صعوبتها".

وأكمل: "الأمور ستكون أكثر صعوبة بسبب القرارات الأخيرة لكننا نتأقلم عليها كما هو الحال للجميع في تلك البطولة، علينا تقديم أفضل ما لدينا".

وأنهى تصريحاته بالرد على سؤال حول إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان: "أنا أركز على بطولة الكأس فقط الآن، ولا أريد الحديث عن لاعب ليس معي، كل تركيزي على هؤلاء الذين في فريقي فقط".

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في صفقة انتقال كافاني لأتلتيكو مدريد حيث قدم اللاعب طلبًا للرحيل عن النادي الفرنسي.