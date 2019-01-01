سيميوني: لا أعرف مصير جودين وموراتا

أنباء عن توقيع القائد مع إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، عن سوق انتقالات فريقه، وخصوصاً مسألة رحيل قائده دييجو جودين المحتمل إلى إنتر بحلول نهاية الموسم الجاري.

وأكدت عدة مصادر أن جودين أجرى الكشف الطبي مع النيراتزوري في الأيام الماضية وسينضم لهم مجاناً الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع أتليتكو.

وقال سيميوني بالمؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام خيتافي: "لا يمكنني التعليق ولا أعرف ما يدور في عقله أو ما سيحدث، ولكن الذي يمكنني تأكيده أن طالما هو معنا سيلعب بقلبه ويعطي كل ما عنده".

وحول وصول ألفارو موراتا من تشيلسي: "الأمر لم يحدث ولا يوجد واقع جديد به، الواقع الوحيد هو ما أملكه من لاعبين، سأتحدث عن موراتا عندما يتواجد معنا".

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كما رفض سيميوني الحديث عن تجديد عقده مع أتليتكو: "لا يوجد شيء لأعلق عليه، أنا هنا للحديث عن مباراة خيتافي وتركيزي كله منصب على اللقاء فقط وتسلق ترتيب الجدول".

وذكرت تقارير أن سيميوني سيمدد تعاقده مع الروخي بلانكوس حتى 2022 بدلاً من 2020.

ويلعب أتليتكو مدريد مساء السبت مع خيتافي ضمن منافسات الليجا الإسبانية في محاولته لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة.