سيميوني: أتلتيكو مدريد ليس بنفس جودة موسم ٢٠١٤
أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد أن فريقه لا يملك نفس الجودة التي كان يمتلكها من خمس سنوات عندما حقق الدوري الإسباني.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للروخيبلانكوس وأكد خلالها أن الموسم الجاري سيكون اصعب على كل المستويات عليه وعلى فريقه.
وقال سيميوني: "تكرار تلك البداية المثالية في الدوري الإسباني ليس بتلك الأهمية، لأننا وقتها كنا نملك لاعبين مثل راؤول جارسيا وتياجو وجابي بذلك الوقت، بينما الآن لدينا العديد من الشباب".
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وأضاف: "في الوقت الحالي لدينا توماس بارتي، وجواو فليكس وتوماس ليمار ورينان لودي، وماريو هيرموسو وساؤول نيجيز".
وأكمل: "عندما حققنا الفوز بلقب الدوري الإسباني في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، وكان لدي فريقًا أفضل، حاليًا نحن نبني فريقًا جديدًا وكل مباراة ستكون نهائية بالنسبة لنا".
جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد حقق ثلاثة انتصارات في افتتاح الموسم وتصدر ترتيب الدوري الإسباني على حساب برشلونة وريال مدريد المتعثرين.
لاعبون خاب أملهم في ميركاتو 2019👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019
نيمار ◀️ برشلونة ❌
بوجبا ◀️ ريال مدريد ❌
بيل ◀️ جوانزو الصيني ❌
إيركسن ◀️ ريال مدريد ❌
ساني ◀️ بايرن ميونخ ❌
ديبالا ◀️ توتنهام ❌
خاميس رودريجيز ◀️ نابولي ❌
أيهم كان سيتألق في فريقه الجديد إن تمت الصفقة؟ 👀 pic.twitter.com/clcrtStMgn