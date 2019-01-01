سيميدو ينفي موافقته على مغادرة برشلونة

تعرف على رأي سيميدو من شائعات موافقته على الرحيل عن برشلونة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نفى نيلسون سيميدو، لاعب برشلونة، التقارير الصحفية التي تشير إلى موافقته الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني ضمن صفقة نيمار دا سيلفا.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن سيميدو يفضل الاستمرار في برشلونة لكن لا يمانع الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

ونشر سيميدو صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام ينفي ما تردد حول موافقته الرحيل عن القلعة الكتالونية.

وعلّق اللاعب على صورة الخبر المتداول بقوله "أخبار كاذبة وشائعات غير حقيقية".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ سيميدو لا يرغب في الرحيل خلال الصيف الجاري عن برشلونة خاصة بعد أن اعتبره المدرب إيرنستو فالفيردي الخيار الأول مع وضع سيرجي روبيرتو في الوسط.

وأوضحت الصحيفة أنّ بيئة اللاعب تتفهم جيدًا إمكانية إدارجه في صفقة نيمار ولا يمانع أن يكون جزءًا من الصفقة.

ويتمنى صاحب الـ 25 عامًا ألا يرحل عن برشلونة، إذ يرى أنّ النادي الكتالوني أفضل من باريس وأن البطولة الإسبانية أقوى من فرنسا، لكن لو طلبت منه الإدارة المغادرة سيفعل.

جدير بالذكر أنّ توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أكد رغبته في استمرار نيمار وعدم رحيله خلال الصيف الجاري.