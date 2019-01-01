سيميدو: كما قال ميسي الفوز بالدوري لن يكون أسهل

نيلسون سيميدو ظهير نادي برشلونة يوافق على تصريحات القائد ليونيل ميسي أن الدوري الإسباني لن يكون أسهل في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير برشلونة أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني ليس بالأمر السهل على الإطلاق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب لصالح قناة النادي التلفزيونية وأكد خلالها أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في الموسم الجديد من أجل الفريق.

وقال سيميدو: "عندما عرفت أنهم يريدونني هنا في برشلونة كان ذلك أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي، من الجيد عمومًا أن تعرف أنك محبوب والجميع يريدك".

رسميًا - برشلونة يعلن أرقام لاعبيه للموسم الجديد

وأضاف: "اللعب لبرشلونة ليس أمر سهلًا، وطريقة اللعب مختلفة عن أي فريق آخر، لقد ساعدني اللاعبين والمدير الفني كثيرًا وتحسنت بسببهم، وفي الوقت الحالي نستعد بكل ما لدينا من قوة من أجل الموسم الجديد".

وأكمل: "لقد حققنا الفوز بلقبين دوري إسباني على التوالي، الآن نريد تحقيق اللقب الثالث، ربما كما قال ميسي الأمور لن تكون سهلة خلال بضع سنوات".

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه في بداية سوق الانتقالات بالرحيل عن النادي لصالح أتلتيكو مدريد الذي أراد دفع الشرط الجزائي الخاص به.