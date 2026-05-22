سيموني إنزاجي .. الرجل الذي فقد ظله في الهلال

في رواية الكاتب فتحي غانم التي تحولت لفيلم شهير يحمل نفس المسمى "الرجل الذي فقد ظله" يحاول يوسف الانتهازي، والذي لعب دوره الفنان القدير كمال الشناوي، الارتقاء اجتماعيًا ومهنيًا دون أي اعتبارات لصداقات أو علاقات، ومستعد يضحي بأي شيء من أجل المال والنجاح والشهرة، حتى تأتي ثورة يوليو وتكتب نهايته وصعود صديقه شوقي بالمقابل الذي آمن وحافظ على قيمه ولم يتغير.

في حكايتنا الكروية يوجد يوسف فقط ولا حضور لشوقي، الحديث عن سيموني إنزاجي الذي من منظور جمهور إنتر، وحتى أغلب جمهور إيطاليا، هو شخص باع نفسه، فمن مدرب أشاد به بيب جوارديولا وأصبح يصنف ضمن الأفضل في أوروبا بعد العمل الجبار الذي قام به في إنتر، قرر ترك القارة العجوز والرحيل نحو السعودية لتدريب الهلال، في توقيت كان يرتبط بعروض من كبار البريميرليج ويرشح لتكوين مشوار يضعه على الخريطة في أوروبا بشكل أقوى.

إنزاجي نفسه لم يخف أن جزء من قراره كان بسبب الجانب الاقتصادي، من يمكنه رفض 25 مليون يورو سنويًا على الأقل لمدة عامين، ولكن أشار لرغبته في تحدي جديد وتجربة جديدة بعيدًا عن إيطاليا، ولكن لم ينس جمهور إنتر أن الرجل الذي تسبب بأكبر خسارة في تاريخ نهائي دوري الأبطال وجعلها عارًا وصم بها ناديهم كان يتفاوض مع الهلال قبل مباراة باريس سان جيرمان والمرحلة المفصلية للموسم حين كان ينافس على ثلاثة ألقاب، رغم تأكيدات المدرب أن ذلك لم يلعب دورًا على الإطلاق في سقوط إنتر بالأمتار الأخيرة وخسارة كل البطولات.

إنزاجي رحل للسعودية ولم يجد قبولًا رغم البداية المميزة في مونديال الأندية بالفوز على مانشستر سيتي والتعادل مع ريال مدريد وبلوغ ربع النهائي، أسلوب لعبه لم يقنع السعوديون جمهورًا وإعلامًا، وزاد الطين بلة بتكرار عاداته مع بطولة الدوري بأن يخسرها في الأمتار الأخيرة، وهو الذي خسر من قبل ضد ميلان بيولي، يوفي ساري، نابولي سباليتي وكونتي، والآن يضيف للقائمة نصر جيسوس، الحالة الأخيرة التي جعلته ليس فقط محط هجوم وسخرية في السعودية ولكن في بلده الأصلي حيث تشفى غلًا فيه جمهور إنتر، واستغل البقية الفرصة للتشكيك في قدراته وهو يخسر لقب الدوري وقبلها النخبة بدوري من وجهة نظرهم أقل في المستوى من الإيطالي.









إنزاجي الآن في مرحلة مفصلية، عقده متبقي به عام مع الهلال، الاستمرار سيجعله مطالبًا بإثبات نفسه في السعودية وإيطاليا والفوز بكل شيء الموسم المقبل لإسكات منتقديه وإثبات معدنه كمدرب كبير جاء للفوز وحصد الألقاب وليس فقط الأموال، هو أكد أنه مستمر ولكن سنرى ما ستفعل إدارة الوليد بن طلال الجديدة بعد الاكتفاء بلقب الكأس المحلي فقط وهي ليست بعادات الهلال، وقرار إقالة إنزاجي لن يكون مستبعدًا أو مستغربًا بالنظر لعقده الضخم والعروض الباهتة والنتائج الأقل من المرجوة حتى الآن، وساعتها، سيكون إنزاجي حقًا "يوسف" الذي فقد ظله في الهلال والسعودية للأبد!