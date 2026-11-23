دافع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، عن قرار استبعاد سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، من مواجهة نادي نيفتشي الأوزبكي.
الهلال فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع مضيفه نيفتشي، مساء اليوم الإثنين.
هذه المباراة؛ جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
سر استبعاد سالم من قائمة الهلال
وفي هذا السياق.. اعتبر إنزاجي أن استبعاد سالم، من قائمة مباراة الهلال ونيفتشي، كان الخيار الأنسب.
إنزاجي كشف في المؤتمر الصحفي بعد مباراة نيفتشي، عن أن قائد الهلال غاب 3 أيام عن التدريبات؛ وذلك بسبب حضوره حفل "أفضل لاعب في آسيا" 2026، الخميس الماضي.
وخسر سالم ومواطنه فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي، سباق التتويج بـ"أفضل لاعب في آسيا" 2026، أمام الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في الحفل الذي احتضنته بانكوك التايلاندية.
وأضاف المدير الفني الإيطالي: "فضلنا بقاء سالم في العاصمة السعودية الرياض، مع طول رحلة السفر؛ وذلك من أجل استكمال برنامجه التدريبي، ليكون جاهزًا في المباريات القادمة".
واعترف سيموني إنزاجي بتأثير غياب سالم عن الهلال؛ بالإضافة إلى الثلاثي "محمد محزري، سلطان مندش والفرنسي سايمون بوابري"، الذين غابوا عن المواجهة أيضًا.
جدير بالذكر أن الهلال بتعادله مع نيفتشي، وصل إلى نقطته العاشرة من 5 مباريات؛ وذلك في بداية هي "الأضعف" للفريق الأزرق حتى الآن، في النسخة الثالثة من "النخبة الآسيوية".
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".