سيليسين يوافق أن يكون جزءًا من صفقة انضمام نجم فالنسيا لبرشلونة

جاسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة يعطي إدارة النادي موافقته على الانضمام لمفاوضاتهم مع فالنسيا مقابل ضم رودريجو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقرير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الهولندي جاسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة قد أبدى موافقة مبدأية في الانتقال لصفوف فالنسيا الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن اللاعب لا يمانع أن يكون ضمن صفقة انتقالية بين الفريقين.

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ويسعى برشلونة للحصول على خدمات اللاعب رودريجيو من صفوف فالنسيا إلا أن الشرط الجزائي الخاص به تبلغ قيمته 120 مليون يورو مما يعني صعوبة ضمه بشكل مباشر.

وتريد إدارة النادي استخدام جاسبر سيليسين في تسهيل مهمة ضم رودريجيو وتخفيض شرطه الجزائي رفقة فريق فالنسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

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ويعد اللاعب دينيس سواريز أيضًا ضمن خيارات نادي برشلونة من أجل تسهيل الصفقة وتخفيض قيمتها السوقية، حيث سعى فالنسيا لضمه بحسب تقارير سابقة.

جدير بالذكر أن سيليسين كان قد طلب الرحيل عن فريق برشلونة في الصيف بحثًا عن الدقائق في ظل استئثار الألماني مارك أندريه تير شتيجن بالمقعد الأساسي في تشكيلة الفريق