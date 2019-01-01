سيليسين يطلب الرحيل عن برشلونة

تعرف على تصريحات سيليسين حول مستقبله

أكد ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، أنّه قد يرحل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

سيليسين لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري كما لعب لقاء وحيد في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام بدور المجموعات.

وقال الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "اتطلع لخوض مباراة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا. سوف تكون مباراة رائعة".

وتابع: "سوف أذهب إلى عطلة بنهاية الموسم وبعدها أتمنى إيجاد فريق أستطيع اللعب فيه لأنني أرغب في المشاركة أكثر من ذلك".

وحول إمكانية التواجد للترحيب بفرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت في برشلونة، علّق ياسبر: "أعلم أننا تعاقدنا مع فرينكي ولكن دي ليخت لاعبًا لأياكس. عندما يتحدث معي أحد أطلب منه ألا يفرط في أي فرصة لارتداء قميص البلوجرانا".

معك كل الحق يا لويس! 👌 pic.twitter.com/iabHwqnu11 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

وأردف: "احتفلنا بالفوز بالدوري ولكن علينا التركيز على مباراة الأربعاء ضد ليفربول لأنّه ليس منافسًا سهلًا وعلينا دائمًا تقديم الأفضل".

واختتم: "أعلم أن تيرشتيجن سوف يتواجد أساسيًا في لقاء دوري أبطال أوروبا وربما تحدث المفاجأة وألعب ووقتها سأقدم أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق بطولة الدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد الفوز على ليفانتي بهدف نظيف,