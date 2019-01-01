سيليسين: البرتغال أكثر من كريستيانو رونالدو ولا أعرف مستقبلي

تعرف على تصريحات سيليسين حول نهائي دوري الأمم الأوروبية ومستقبله في برشلونة

أكد ياسبر سيليسين، حارس مرمى هولندا وبرشلونة، أنّ البرتغال منتخب قوي ويمتلك أكثر من لاعب مميز وليس فقط كريستيانو رونالدو.

هولندا وصلت إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لتضرب موعدًا مع منتخب البرتغال.

وقال سيليسين في تصريحات صحفية: "واجهنا البرتغال من قبل وقدمنا مباراة جيدة أمامهم، سوف تكون مباراة رائعة ومن الجيد إنهاء الموسم ببطولة مع المنتخب".

وتابع: "البرتغال منتخب كبير ويمتلك العديد من الأسماء البارزة والمباراة لن تكون سهلة دون شك. أتمنى الفوز باللقب".

صاحب الـ 30 عامًا رفض الحديث عن مستقبله مؤكدًا أنّه يترك الأمر لوكيل أعماله ولن يقرر سوى بعد انتهاء فترة العطلة.

قصة رونالدو مع منتخب البرتغال هي قصة كفاح وتخطي أزمات! 👊



فكيف حوّل الدون خيبات أمله إلى نجاح مُبهر؟ 🤩 pic.twitter.com/8v0hqWGXwr — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وأردف: "فالنسيا فريق رائع ولكني لا أعرف أي شيء عن رغبتهم التعاقد معي وكل هذه الأمور علمتها من الصحافة فقط".

واختتم: "ماتياس دي ليخت لاعب رائع وصغير السن وسوف ينجح لو انضم إلى برشلونة، لكنني لم أتحدث معه عن ذلك فالقرار الأخير يرجع له".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يرغب في التعاقد مع دي ليخت خلال سوق الانتقالات الصيفية إلا أنّ اللاعب لم يحسم مستقبله.