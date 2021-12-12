سيلفا منافس صلاح الوحيد الذي غير رأي جوارديولا في أربعة أشهر!

لا يوجد جدال بأن المصري محمد صلاح نجم ليفربول هو أبرز نجوم موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم عدم انتصاف الموسم بعد، إلا أنه يعد المرشح الأوفر حظًا لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

ومع وجود كم هائل من اللاعبين المذهلين في الدوري الإنجليزي، أمثال كريستيانو رونالدو، وروميلو لوكاكو، وروبن دياش وآخرين، فإن المنافسة على أفضل لاعب في "البريميرليج" لا تكون نزهة سهلة على الأغلب.

لكن تألق صلاح الاستثنائي، وتصدره لترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا، وصانعي الأهداف برصيد 9 تمريرات حاسمة، يجعل المنافسة شبه محسومة حتى الآن.

لكن بعيدًا عن كل هؤلاء النجوم، فإن واحدًا برز أكثر من البقية ليكون منافس صلاح الأول على الجوائز الفردية، وهو البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

دور مختلف

يواصل بيب جوارديولا ابتكاراته مع مانشستر سيتي، ويحاول دائمًا ابتكار أفضل طريقة وتوظيف لاستخراج أفضل ما في لاعبيه.

مسيرة برناردو سيلفا انطلقت إلى آفاق جديدة هذا الموسم كلاعب خط وسط أيمن في طريقة 4-3-3، إلى جوار رودري وإلكاي جوندوان في وسط الملعب.

وفي الغالب يتناوب سيلفا مع زملائه في شغل أماكن خط الوسط، وأحيانًا يقوم بدور المهاجم الوهمي، في ظل عدم وجود مهاجم تقليدي في قائمة مانشستر سيتي الحالية.

سيلفا، والذي اعتاد خلال فترة طويلة من مسيرته لعب دور الجناح التقليدي، وجد نفسه بدور مختلف في الموسم الحالي، لكنه تألق فيه إلى حد كبير، وجذب أنظار الجميع.

عودة إلى البداية

حسنًا، لطالما كان برناردو سيلفا لاعبًا قادرًا على الإبهار، خاصة مع تألقه الكبير رفقة موناكو خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

تألق برناردو أجبر مانشستر سيتي على دفع 50 مليون يورو لضم البرتغالي من موناكو في صيف 2017.

ومنذ ذلك الوقت لعب برناردو سيلفا 222 مباراة مع مانشستر سيتي في كافة البطولات، مسجلًا 42 هدفًا ومقدمًا 46 تمريرة حاسمة، وهي أرقام جيدة للغاية بالنسبة إلى لاعب متعدد الاستخدامات، ولا يقتصر دوره على الجناح.

الجميع أراد برناردو

في الصيف الماضي، ارتبط برناردو سيلفا بالخروج من مانشستر سيتي أكثر من أي لاعب آخر.

وكان من الواضح في ذلك الوقت أن جوارديولا لا يريد استمرار برناردو سيلفا في الفريق، وخروجه كان الحل الأفضل للجميع.

جوارديولا اعترف بنفسه في الصيف الماضي بأن برناردو سيلفا كان أحد اللاعبين الذين يفكرون في الرحيل.

وقال بيب في أغسطس: "ليس فقط برناردو، لكن هناك أربعة لاعبين يريدون الرحيل، لكنهم ملتزمين بعقد، وحين تأتي عروض سنناقشها، لكن الأمر يعتمد عليهم".

برناردو ارتبط أولًا بالانتقال إلى برشلونة، الذي كان يرغب في دعم خط الوسط بلاعب خبير قادر على تقديم الدعم الهجومي، في ظل تراجع مستوى البرازيلي فيليبي كوتينيو.

كما دخل ميلان الإيطالي على خط التعاقد مع نجم منتخب البرتغال، لكن المفاوضات انهارت في نهاية المطاف، واستمر سيلفا في ملعب "الاتحاد".

سعيد في مانشستر سيتي

تواصل ارتباط برناردو سيلفا بالخروج من مانشستر سيتي رغم تألقه في الموسم الحالي، وقال اللاعب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية في نوفمبر الماضي: "أنا سعيد في الوقت الحالي، أحب النادي، لقد أحببت هذا النادي دائمًا".

وأضاف: "أشعر بحب الجماهير والطاقم الفني وزملائي اللاعبين، ولم أشكك أبدًا في هذا".

"الأفضل في الدوري الإنجليزي"!

أربعة أشهر فقط مرت بين تصريحات جوارديولا بإمكانية خروج برناردو سيلفا، وحديثه بعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي، والتي أشاد خلالها بأداء البرتغالي.

جوارديولا وفي الثاني من ديسمبر الجاري أثنى على برناردو سيلفا، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال الإسباني: "إنه الأفضل، وهو كذلك منذ موسمين أو ثلاثة، لديه قدرة خاصة في فعل كل ما يريده بالكرة".

وأضاف: "عليك أن تعود إلى الموسم الذي حققنا فيه 98 نقطة، وتراجع مقاطع الفيديو، سوف تشاهد أنه نفس اللاعب الموجود الآن".

إشادة جوارديولا تؤكد أن برناردو سيلفا هو أحد أعمدة مانشستر سيتي في الموسم الحالي، وربما كانت فكرة خروجه في الصيف مجرد زوبعة في فنجان، وعادت الأمور إلى نصابها بالنسبة إلى البرتغالي في ملعب "الاتحاد".

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