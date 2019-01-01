سيلفا: مبابي مذهل ولا يمكنني وصفه

تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان يشيد بزميله في الفريق كيليان مبابي عقب الهاتريك الذي سجله في شباك كلوب بروج.

أشاد النجم البرازيلي تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بزميله الفرنسي كيليان مبابي بعد الأداء الطيب الذي قدمه في مواجهة كلوب بروج مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مبابي دومًا ما يقدم أفضل مستوياته في مثل تلك المباريات الهامة.

وقال سيلفا: "هو يعبر عن وجوده بشكل مذهل ودومًا في أعلى مستويات الجاهزية ويملك موهبة كبيرة، حقًا لا يمكنني قول المزيد عنه أو وصفه لأنه لاعب مذهل".

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وأضاف: "أنا سعيد من أجله بشكل كبير ومن أجل الفريق بسبب الطريقة التي لعبنا با اليوم، في الشوط الأول كانت الأمور صعبة وعلمنا ذلك لكن في الثاني كنا أكثر فاعلية".

وأكمل تصريحاته مشيدًا بكيليان مبابي من جديد: "كان أمامنا العديد من الفرص خلال المباراة ونجحنا في التسجيل بسبب مبابي، هذا اللاعب عظيم".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد فاز بخمسة أهداف نظيفة على نظيره كلوب بروج مساء الأمس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.