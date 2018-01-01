سيلفا: مانشستر سيتي يجب أن يستعيد سيطرته على الصدارة

سيتي تراجع ثالثاً على سلم الترتيب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أن على الفريق الاستفاقة سريعاً والعودة للسيطرة على صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجعت نتائج مانشستر سيتي في الجولات الأخيرة وخسر آخر مبارتين أمام كلاً من كريستال بالاس وليستر سيتي ليتراجع للمرتبة الثالثة.

وقال سيلفا للمراسلين: "فقدنا بعضاً من السيطرة عاطفياً، في ليستر شعرت أن البعض توقف عن اللعب ولم يتوقع الهدف". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وواصل: "أن تخسر لقاءين متتاليين بالنسبة لنا أمر غير عادي وليس جدياً كفاية، الأمر يتعلق بالشخصية".

واستمر البرتغالي: "نعرف أن الأمور لا تجري كما نريد، ولكن يجب أن نحارب ونظهر الروح والشخصية من جديد".

وسيحل مانشستر سيتي ضيفاً على ساوثامبتون مساء السبت في افتتاح الدور الثاني من البريميرليج، وبعدها يلعب مع المتصدر ليفربول.