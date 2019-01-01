سيلفا: مانشستر سيتي ظن أن الدوري حُسم لليفربول بعد مباراة نيوكاسل

سيتي يحتل الصدارة مناصفة مع ليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أن شعوراً عاماً سيطر على الفريق بعد مباراة نيوكاسل بفقدان بطولة الدوري لليفربول.

وكان سيتي خسر من نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، ولكن ليفربول تعادل مع ليستر سيتي ثم وست هام، ليعيد فتح الصراع على مصرعيه على قمة الدوري.

وقال سيلفا للمراسلين: "بعد نيوكاسل كان الأمر صعب، كنا محبطين، اللاعبون، الجهاز الفني، الجميع، اعتقدنا أننا خسرنا اللقب في تلك المباراة".

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وواصل: "لحسن الحظ، ليفربول تعادل مع ليستر وهذا أعطانا الأمل ولو قليلاً، ثم جاء تعادل آخر مع وست هام وهذا أعاد فتح السباق".

وأكمل البرتغالي: "نفسياً تلك النتائج أعطتنا دفعة كبيرة، سنحاول الاستمرار وعدم التوتر كما حدث أمام نيوكاسل".

وختم: "لا يهمنا كثرة المباريات لا طالما ابتعدت عنا الإصابات، سنحاول التأقلم، وكثرة المباريات تعطي الفرصة للجميع للمشاركة".

ويلعب مانشستر سيتي بالجولة المقبلة مع تشيلسي بعدما فاز على إيفرتون بهدفين نظيفين وارتقى لصدارة الترتيب بالمناصفة مع ليفربول.