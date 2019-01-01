سيلفا: فودين سيصبح من الأفضل في العالم

تطور كبير للموهبة الشابة مع سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا بزميله الشاب فيل فودين وتوقع أن يصبح من الأفضل في العالم بالمستقبل.

وازداد اعتماد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على فودين في الموسم الماضي بشكل أكبر في التشكيل الأساسي.

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وقال سيلفا مع "بي بي سي": "هو لاعب صغير، ولطالما لا تضع الضغط عليه وتعطيه الفرصة على التطور فهذا جيد".

وأضاف: "هو من مواليد 2000، أصغر مني بست سنوات، يملك عقلية جيدة، بعد سنة أو اثنين، سيصبح من الأفضل في العالم بمركزه".

وواصل: "هو يستمتع بلعب الكرة، عليه الاستمرار في فعل ذلك، وبرأيي سيكون ناجحاً، الأمر بالنسبة له فقط مسألة وقت ليس أكثر".

ويلعب مانشستر سيتي مساء السبت أمام توتنهام ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.