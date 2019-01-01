سيلفا: علمنا صعوبة مواجهة لوكسمبورج لكننا تأهلنا في النهاية

البرتغالي برناردو سيلفا سعيد بأداء فريقه أمام لوكسمبورج وبالتأهل لكأس الأمم الأوروبية.

أعرب اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط ملعب مانشستر سيتي عن سعادته بفوز منتخب بلاده اليوم على نظيره لوكسمبورج ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أن منتخب لوكسمبورج صعب المباراة عليهم قبل أن ينجحوا في التسجيل أخيرًا.

وقال سيلفا: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية لكننا سعداء بسبب الفوز الذي حققناه اليوم، لقد علمنا أن اللعب أمام لوكسمبورج لن يكون سهلًا لأنهم يملكون الكثير من الانضباط".

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وأضاف: "منتخب لوكسمبورج منظم بشكل كبير كما أنهم يتمتعون بالكثير من العنف عندما يتعلق الأمر بالدفاع، بالإضافة لذلك كانوا يلعبوا على أرضهم".

وأكمل: "لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا لكننا في النهاية صعدنا للبطولة وأعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة والنتيجة أيضًا كانت في صالحنا".

وحقق المنتخب البرتغالي الفوز اليوم بهدفين نظيفين على نظيره لوكسمبورج ووصل لبطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ التي تقام في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة حيث حققها أمام فرنسا في باريس بصيف ٢٠١٦ بهدف إيدر.