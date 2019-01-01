سيلفا: أريد الاعتزال مثل زيدان

نجم البرازيل يتحدث عن موعد اعتزاله

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث تياجو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان، عن موعد اعتزاله المحتمل، مؤكداً أنه يريد أن يكون في القمة مثلما كان مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان.

سيلفا يبلغ من العمر 34 عاماً، ويملك عقداً مع بي إس جي يمتد حتى يونيو من العام المقبل.

وقال سيلفا مع الجريدة الرسمية لناديه: "أتمنى أن أتخذ القرار قبل أن تخذلني قدماي، لا أريد أن أصاب بالإحراج أو أو يتخطاني الخصوم بسهولة".

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كافاني يجعل مثل تلك الرأسيات تبدو سهلة للغاية 💫👏pic.twitter.com/DCsFi6UWf9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

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وأكمل: "سعيد بمشواري وأريد أن أنهيه وأنا في القمة، ستأتي لحظة يجب أن أتوقف فيها، يعجبني كيف أنهى زيدان مشواره بعد كأس العالم".

وختم: "لا أرى نفسي قائداً، أحب التواجد في الملعب، ربما سأكون مدرباً أو مساعداً، سأشاهد مباريات عدة وأتعلم من مختلف المدارس الكروية".

ويتواجد سيلفا حالياً مع منتخب البرازيل الذي يخوض غمار كوبا أمريكا على أراضيه.