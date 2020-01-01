سيلفا : المقارنة بين رونالدو وميسي غير قابلة للنقاش

الجدل حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو "غير قابل للنقاش" ..

يرى برناردو سيلفا أن الجدل حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو "غير قابل للنقاش" ، لأن الناس يجب أن يستمتعوا بهما على حد سواء.

سليفا ورونالدو لعبا سويًا في المنتخب البرتغالي، ونجحا في حصد دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا في يونيو الماضي.

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وقال سيلفا لبي بي سي سبورت: "سيكون شيئًا خاصًا وفريدًا أن أخبر أطفالي وأحفادي أنني تمكنت من تقديم بعض المساعدة لكريستيانو رونالدو".

وتابع "إنه قدوة داخل وخارج الملعب. في البرتغال كنا نتدرب في الصباح وفي فترة ما بعد الظهر ، يلعب الجميع الألعاب الورقية أو بلاي ستيشن، لكن رونالدو يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف "في اللحظات الكبيرة ، عندما تكون في أشد الحاجة إليه ، فهو موجود دائمًا."

وعلى الرغم من احتدام النقاش بين ميسي ورونالدو لأكثر من عشر سنوات ، إلا أن سيلفا لا يريد المشاركة فيه.

وأكمل حديثه "إنه موضوع غير قابل للنقاش".

وواصل "أعتقد أننا بحاجة إلى الشعور بالامتياز لنتمكن من مشاهدتهم في نفس الوقت معًا، "إنهما اثنان من أفضل اللاعبين على الإطلاق، إن لم يكن أفضل لاعبين على الإطلاق."

يستعد سيلفا حاليًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز ، مع عودة مانشستر سيتي إلى العمل مساء الأربعاء في مواجهة ضد آرسنال.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من موناكو عام 2017 .