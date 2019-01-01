سيلفا: إيديرسون يمكن أن يلعب كمتوسط ميدان

إشادة كبيرة بفنيات حارس المرمى البرازيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بالإمكانيات الفنية لزميله في الفريق حارس المرمى إيديرسون مورايش وقال إنه يصلح كلاعب خط وسط.

وأظهر مورايش قدرة كبيرة في التمرير والمراوغة خلال الموسمين الماضيين في صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

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▪️الكثير من الآمال والطموحات معلقة بهذا الرجل

▪️مسؤولية ضخمة لن يدركها إلا مع صافرة بداية أول مباراة رسمية

▪️الجماهير الآن تحتفي به لكنها لن تصبر كثيرًا ولن تتحمل موسمًا كالذي مضى



أشياء كثيرة على إيدين أن يدركها جيدًا 👌 pic.twitter.com/Jo8fQxqOw1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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وقال سيلفا في حوار مع "سبورت": "يمكن لإيديرسون اللعب في الملعب، برأيي سيجيد كلاعب خط وسط مدافع أو صانع ألعاب متأخر".

وعن مدربه جوارديولا: "الطريقة التي ينظم بها الفريق ويجعلنا نعرف ماذا نريد ونلعب في أي ملعب، هذا ما يصنع الفارق".

وفاز سيلفا مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في دوري أمم أوروبا بعد تتويجه بالبطولة مع البرتغال على حساب هولندا.