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سيلفا: إيديرسون يمكن أن يلعب كمتوسط ميدان

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Getty Images
إشادة كبيرة بفنيات حارس المرمى البرازيلي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بالإمكانيات الفنية لزميله في الفريق حارس المرمى إيديرسون مورايش وقال إنه يصلح كلاعب خط وسط.

وأظهر مورايش قدرة كبيرة في التمرير والمراوغة خلال الموسمين الماضيين في صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

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وقال سيلفا في حوار مع "سبورت": "يمكن لإيديرسون اللعب في الملعب، برأيي سيجيد كلاعب خط وسط مدافع أو صانع ألعاب متأخر".

وعن مدربه جوارديولا: "الطريقة التي ينظم بها الفريق ويجعلنا نعرف ماذا نريد ونلعب في أي ملعب، هذا ما يصنع الفارق".

وفاز سيلفا مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في دوري أمم أوروبا بعد تتويجه بالبطولة مع البرتغال على حساب هولندا.

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