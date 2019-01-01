سيلفا: أريد أن أصبح مدربًا

تياجو سيلفا يتحدث عن مستقبله بعد اعتزال اللعب

قال تياجو سيلفا قائد نادي باريس سان جيرمان إنه يرغب في ألا تنتهي مسيرته مع كرة القدم بمجرد اعتزاله اللعب خلال السنوات القادمة.

وكان تياجو سيلفا قد أتم عامه الخامس والثلاثين في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى اقتراب مسيرته الكروية من خط النهاية.

وحول ذلك، أكد المدافع الدولي البرازيلي أنه يود خوض تجربة جديدة كمدرب عقب اعتزال كرة القدم كلاعب، وأنه لا يريد أن تنتهي علاقته باللعبة بانتهاء مسيرته الاحترافية.

وأضاف: "بدأت علاقتي بكرة القدم منذ طفولتي، وتعلقت بهذه اللعبة إلى حد كبير، لقد لعبت بقيمص العديد من الأندية في البرازيل وفي أوروبا، وحققت الكثير من الألقاب وأفتخر بما قدمت"

وتابع: "أشعر أنني أود تقديم إضافة جديدة من خلال عملي كمدرب والاستناد على خبرتي من أجل خوض مغامرة جديدة، هذا ما أبدأ التفكير فيه من الآن"

وأردف: "علي التفكير الآن فيما تبقى من مسيرتي كلاعب وتقديم كل شيء لباريس سان جيرمان، وفي الوقت الذي سأعلن فيه اعتزالي سأبدأ التفكير في المرحلة التالية"

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يذكر أن تياجو سيلفا كان قد صرح من قبل أنه يحلم بخوض تجربة تدريبية ناجحة مع أحد الأندية التي لعب بقميصها خلال مسيرته الاحترافية.