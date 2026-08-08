سيلعب دور بديل رودري.. صراع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على إنزو فيرنانديز

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت» الإنجليزية، يدرس نادي مانشستر سيتي التعاقد مع إنزو فرنانديز. ويأتي ذلك في ظل احتمال رحيل رودري إلى نادي برشلونة.

وكان مانشستر سيتي قد باع برناردو سيلفا إلى ريال مدريد هذا الصيف، ويوشك لاعب خط الوسط رودري على الانتقال إلى نادي برشلونة.

ولم يضف الفريق سوى لاعب واحد جديد إلى خط الوسط، وهو إليوت أندرسون القادم من نوتنجهام فورست. ويبدو أن مدرب مانشستر سيتي الجديد، إنزو ماريسكا، يفكر في ضم لاعب قديم يعرفه جيدًا لتعزيز صفوف الفريق.

ووفقًا للتقرير، فإن ماريسكا، الذي خلف بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد، يقدّر فرنانديز تقديرًا كبيرًا بسبب الفترة التي قضياها معًا في نادي تشيلسي. غير أن النادي اللندني يقدّر قيمة اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا بنحو 140 مليون يورو.

ومن حيث المبدأ، يخطط مدرب تشيلسي تشابي ألونسو بشكل قاطع للاعتماد على فرنانديز، ويرغب في بدء عملية إعادة البناء في ستامفورد بريدج برفقته.

وقد يعتمد استعداد تشيلسي للدخول في مفاوضات في حال تلقيه عرضًا مناسبًا على صفقات الانتقالات الخاصة بالنادي. فقد فشلت مؤخرًا محاولة التعاقد مع أليكس سكوت بسبب رفض نادي بورنموث. فقد رفض الفريق عرضًا قارب 75 مليون يورو.

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هل يراقب ريال مدريد أيضًا إنزو فرنانديز؟

بعد فشل محاولة التعاقد مع رودري، يُعتبر فرنانديز بدوره مرشحاً محتملاً للانضمام إلى ريال مدريد. ولا يزال فرنانديز يقضي إجازته حالياً بعد كأس العالم، وقد نشر مؤخراً مقاطع فيديو لتدريباته الفردية، قبل أن يُتوقع عودته إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وقد قدم فرنانديز أداءً مقنعاً بقميص تشيلسي في الموسم الماضي، على الرغم من الظروف غير المستقرة، حيث سجل 16 هدفاً وصنع تسع تمريرات حاسمة، ولعب بمرونة في مركز رقم 8 أو رقم 10 أو كلاعب «بوكس تو بوكس». وفي مانشستر، قد يتولى مهام في موقع أعمق قليلاً على أرض الملعب إلى جانب أندرسون، اعتماداً على التوجه التكتيكي للفريق.

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بلغت تكلفة إنزو فرنانديز في وقت ما 121 مليون يورو

وقد أثار فرنانديز مؤخرًا بعض الجدل أيضًا. فبسبب تصريحاته العلنية حول مستقبله، تم إيقاف لاعب خط الوسط، الذي انضم إلى النادي قادمًا من بنفيكا في عام 2023 مقابل 121 مليون يورو، مؤقتًا خلال الموسم الماضي.

في كأس العالم، سجل هدفين لصالح الأرجنتين، من بينهما هدف التعادل في نصف النهائي ضد إنجلترا. لكنه تلقى بطاقة صفراء ثانية في المباراة النهائية التي خسرت فيها الأرجنتين أمام إسبانيا، وطرد قد يكون كلف الأرجنتين اللقب.