سيلتيك بطلًا لكأس الرابطة عقب التغلب على رينجرز

نادي سيلتيك يتوج بطلًا للنسخة الـ ٧٤ من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على رينجرز في النهائي.

حقق نادي سيلتيك الفوز اليوم بلقب كأس الرابطة الاسكتلندي في نسختها الـ ٧٤ بعد خوضه لمباراة النهائي أمام رينجرز.

جاء هذا الفوز بهدف نظيف سجله اللاعب كريستوفر جوليان بعد تمريرة من زميله راين كريستي في الدقيقة ٦٠ من عمر المواجهة.

وشهدت المباراة العديد من التقلبات على الرغم من غياب الخطورة خلال الشوط الأول منها وعدم وجود اي فرص حقيقة على المرمى باستثناء كرة جاك راين لاعب رينجرز التي سددها وتصدى لها الحارس في الدقيقة الـ ١٤.

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عادت الحماسة للديربي مع بداية الشوط الثاني بالتحديد في الدقيقة الـ ٥٦ عندما منح ألفريدو مورلوس لنفسه المساحة وسدد كرة رأسية لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وسجل سيلتيك الهدف الوحيد في المباراة من كرة ثابتة وصلت لأقدام كريستوفر جوليان الذي لم يجد صعوبة في تسجيله بالزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الـ ٦٠ من عمر المواجهة.

وسريعًا كاد رينجرز أن يقلب الأمور وتلقى جيرمي فريمبونج نجم سيلتيك بطاقة حمراء وتم احتساب ركلة جزاء عليه في الدقيقة الـ ٦٤ من عمر اللقاء وأهدرها مورلوس بعد تصدي رائع من فريزر فورستر.

بهذه النتيجة توج سيلتيك باللقب رقم ١٩ في تاريخه من تلك البطولة، وقلص الفارق مع البطل التاريخي رينجرز والذي يملك ٢٧ لقبًا.