سيفرين: لن نضر بالبطولات الأوروبية أبدًا

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين يمنح الأندية والاتحادات المحلية تطمينات خاصة بتعديلات البطولات الأوروبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لن يسمح أبدًا بإدخال أي تعديلات على البطولات الأوروبية تضر بمصلحة البطولات المحلية.

جاء هذا في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وأكد خلالها أنه يسعى لجمع أكبر قدر ممكن من الآراء بشأن أي قرار يتخذه الاتحاد.

وقال سيفرين: “لقد عقدنا اجتماعًا هامًا للغاية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، من أجل الحصول على آرائهم في البطولات الخاصة بالأندية وكيف يمكن تصميمها في المستقبل، وكان هناك العديد من الآراء سنستفيد منها في طريقة تفكيرنا".

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وأضاف: "أنا سعيد للغاية من ردود الأفعال الإيجابية التي نتلقاها من الاتحادات المختلفة، وأكدت للجميع أننا لا ننوي نقل المباريات الخاصة بنا لعطلة نهاية الأسبوع، ولن نأخذ أي قرار بدون أن نضع في اعتبارنا آراء الجميع، ولن نقبل بأي تغيير قد يضر بالكرة الأوروبية أبدًا".

وأكمل: "عملية أخذ الأراء مستمرة ونحن نتطلع للحصول على المزيد منها بشكل مباشر لنا، بدلًا من الحصول عليها كردود أفعال عبر وسائل الإعلام".

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة بوجود نية لدى الأندية الكبرى بتنظيم بطولة خاصة بهم أوروبيًا كانت قد أثارت الأمور مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي والأندية.