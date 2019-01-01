سيطرة قطرية - جوائز كأس أمم آسيا بعد تتويج العنابي

لاعبو المنتخب القطري يحصلون على معظم الجوائز الفردية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توج المنتخب القطري بكأس أمم آسيا، بعد الفوز على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة في الإمارات.

سجل لمنتخب قطر المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف، بينما سجل للمنتخب الياباني اللاعب مينامينو.

وتمكن لاعبي المنتخب القطري، من السيطرة على معظم الجوائز الفردية في البطولة القارية.

حصل مايا يوشيدا مدافع وقائد المنتخب الياباني على كأس الروح الرياضية.

الأخطبوط 🐙

السد 🧱

وش السعد يا سعد 🧤



مبروك لـ سعد الشيب حارس العرين القطري 🇶🇦 .. أفضل حُرّاس #كأس_آسيا2019 🥅🚫#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/QO6nRInLk7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

وحصل سعد الشيب، حارس مرمى المنتخب القطري، على لقب أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم آسيا، ومبلغ 10 آلاف دولار مكافآة.

المعز علي حصل على جائزتين، الأولى هداف البطولة، بعدما سجل 9 أهداف خلال مسيرة العنابي بكأس آسيا.

والثانية أفضل لاعب في بطولة كأس أمم آسيا، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به خلال البطولة، وحصل على مبلغ 30 ألف دولار مكافأة.