سيسك: وزن هازارد طبيعي ورفضت ريال مدريد 4 مرات

تعرف على تصريحات سيسك فابريجاس حول هازارد وريال مدريد

عبّر سيسك فابريجاس، لاعب موناكو الفرنسي، عن دهشته من انتقاد البعض لزيادة وزن إيدين هازارد، جناح ريال مدريد، خلال الفترة التحضيرية.

هازارد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بجانب 30 مليونًا متغيرات إضافية.

وقال سيسك في تصريحات لراديو "ماركا" الإسباني: "مندهش من حديث البعض عن وزن هازارد وكأنهم لم يشاهدوا 7 سنوات من الدوري الإنجليزي. ربما لأنه في مدريد الآن فالجميع يتابعه لكنني واثق من أنّ هذه فقط المرحلة التحضيرية ولديه القدرة على جر العربة وقيادة الفريق".

وتابع: "مقابلة إيكر كاسياس مرة أخرى كانت رائعة وقلت له إنني أتمنى رؤيته في الملاعب مرة أخرى لأن عقليته احترافية وسوف يقدم الكثير للعبة لو عاد مجددًا".

صاحب الـ 32 عامًا استرجع تألق إيكر في نهائي كأس العالم 2010 مؤكدًا أنّه توقع أن أريين روبن سوف يسجل الهدف بنسبة 90% حتى فوجيء بالتصدي الخرافي من حارس بورتو.

بورتو أعلن اعتزال كاسياس بصورة مؤقتة وعمله مع الجهاز الفني للفريق بسبب مرضه بالقلب.

وأردف: "ريال مدريد حاول التعاقد معي 4 مرات. أول مرتين كنت صغيرًا للغاية في الثالثة حينما لعبت لأرسنال ولكني فضلت الانضمام إلى برشلونة".

واختتم: "وفاة خوسيه ريس كانت صعبة للغاية، نحن أصدقاء منذ مرحلة مبكرة في حياتنا ولن أستطيع نسيان ما فعله معي منذ عامين في لندن".

وكان ريس قد تعرض لحادث سير أدى إلى وفاته في يونيو الماضي.