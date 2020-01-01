سيسكا صوفيا يُحبط الأهلي : لن نبيع علي سو بأي ثمن

دخل الأهلي في مفاوضات جادة مع مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

حسمت إدارة نادي سيسكا صوفيا البلغاري موقفها من بيع المهاجم علي سو المستهدف من قبل إدارة الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت إدارة النادي البلغاري في بيان رسمي لها عبر موقعها الرسمي : "لن نبيع علي سو بأي ثمن، فهو لاعب مُهم في فريقنا".

وأضاف بيان النادي البلغاري : "تلقينا ثلاثة عروض لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكننا لن نتخلى عنه، ونعتمد عليه بشكل أساسي لتحقيق أهدافنا"

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض الإخفاق الذي خلفه اللاعب النيجيري بليسينج إيليكى الذي استبعد من حسابات القلعة الحمراء .

وشارك اللاعب مع منتخب زامبيا لكرة القدم. لعب مع كييفو فيرونا ونادي بيسكارا ونادي ليتشي ونادي مودينا، واستطاع ان يسجل 36 هدفًا فى 50 مباراة، خلال مشاركته مع سيسكا صوفيا البلغاري الذي يلعب في الدرجة الأولى.

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يُذكر أن سو يبلغ من العمر الـ 25 عاما، من مواليد 14 يونيو 1994، يمتاز بالقوى الجسمانية وطول القامة الذي يصل إلى 191 سم، وزنه 84 كيلو جرام.