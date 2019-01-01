سيري: مباراة المغرب صعبة وجنوب أفريقيا اكتشفوا ثغرات في دفاعنا

لاعب ساحل العاج يشيد بقوة المنتخب الجنوب أفريقي

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد جان ميشيل سيري، لاعب ساحل العاج على صعوبة مباراة منتخب بلاده أمام المغرب، مشيراً إلى أن مباراة فريقه امام جنوب أفريقيا في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية لم تكن سهلة على الإطلاق.

ويستعد المنتخب الإيفواري لمواجهة نظيره المغربي، مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة الأفريقية على ملعب السلام.

وقال سيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم جيداً أن كأس الأمم الأفريقية لها حسابات خاصة، فهي بطولة صعبة".

وتابع: "في مباراتنا الأولى في البطولة كانت جنوب أفريقيا تعتمد على التمريرات القصيرة، عرفوا كيف يجدوا ثغرة في دفاعنا ولكن تماسكنا واستطعنا الفوز بالمباراة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أول مباراة كانت صعبة وليست بالسهلة مطلقاً، وأعتقد أنني أصحبت جاهزاً لمواجهة المغرب أتمنى أن أكون في كامل قدراتي".

2015 و2016 كانتا سنتان للتاريخ 💫

منتخب تشيلي أحرز لقبين كوبا أمريكا ووضع اسمه بين كبار القارة 🇨🇱🏆🏆 pic.twitter.com/KnujA9Z1mt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

ويتصدر كلاً من المغرب وساحل العاج المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل كلاً من ناميبيا وجنوب أفريقيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.