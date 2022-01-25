تطور جديد تشهده الحالة المتأزمة التي يعيشها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة.

ديمبيلي يعيش آخر موسم في عقده مع برشلونة مع اقتراب انتهائه في يونيو المقبل.

وحتى الآن تسير كل المؤشرات إلى التصادم الحتمي بين الطرفين، في ظل رفض كافة عروض التجديد المقدمة من "البلوجرانا".

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت أنّ موسى سيسوكو، مدير أعمال اللاعب سيصل إلى برشلونة في بداية هذا الأسبوع من أجل التحدث مع الإدارة.

برشلونة كان قد أعلن أن تجديد ديمبيلي معقد للغاية وأن اللاعب ليس في الخطط المستقبلية للنادي في ظل تعنت وكيله.

النادي الكتالوني وعلى لسان مدربه تشافي هيرنانديز ومديره الرياضي ماتيو أليماني، وجه تهديدًا صريحًا إلى ديمبيلي بأنه يجب أن يخرج من النادي فورًا إذا واصل رفض التجديد.

ويبدو أن الأمور الآن في طريقها لأخذ منحنى مغاير عما باتت عليه في الأيام الماضية من شد وجذب بين إدارة النادي الكتالوني ومدير أعمال اللاعب.

يجدر الإشارة إلى أن ديمبيلي لم يظهر في مباريات الفريق الأخيرة بالإضافة إلى خوضه التدريبات بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة، هو الأمر الذي قوبل بالتمرد من جانب الفرنسي وغيابه عن المران.

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عذر جديد .. برشلونة يكشف سبب غياب ديمبيلي عن التدريبات





















