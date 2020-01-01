سيرخيو راموس يضع فلورنتينو بيريز في ورطة

قائد النادي الملكي سيرخيو راموس يضع رئيس ريال مدريد فلورنتينو في ورطة بعد ما قدمه من مستويات في الأسابيع الأخيرة.

وضع النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد رئيس ناديه فلورنتينو بيريز في ورطة عقب ما قدمه من مستويات في الفترة الماضية.

جاء هذا بعدما ساهم راموس بشكل مباشر في ثلاثة انتصارات لصالح ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد العودة من التوقف.

وسجل راموس في مواجهة ريال سوسييداد وخيتافي بالإضافة لأتلتيك بيلباو مساء الأمس، ليمنح الملكي تسع نقاط بشكل مباشر.

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وكان فلورنتينو بيريز قد عرض على راموس التجديد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط إضافي، وهو ما يرفضه قائد الفريق.

ويسعى راموس للحصول على عامين إضافيين في صفوف ريال مدريد، وهو ما يتعرض مع القاعدة العامة للنجوم فوق الـ 30 عامًا.

وتحدثت تقارير صحفية في الصيف الماضي عن خلافات بين بيريز وراموس بشأن مستقبل الأخير، حيث وصله عدة عروض من الخارج.

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني كان قد دخل مراحل الحسم، حيث يحتل ريال مدريد الصدارة بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني قبل أربعة جولات من النهاية.