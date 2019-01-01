سيرخيو راموس: نقدم أفضل مستوى لريال مدريد عندما نريد ذلك

سيرخيو راموس يشيد بالمجموعة بعد الفوز على إشبيلية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

صرح قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بأن الفريق ظهر بأفضل صورة له مع المدرب سانتياجو سولاري، وذلك خلال المواجهة أمام إشبيلية.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا صعبًا على حساب ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا.

وعقب اللقاء، أشاد سيرخيو راموس بأداء الجميع مؤكدًا أن ريال مدريد ظهر بأفضل نسخة من النسخ التي ظهرت مع سولاري خلال مباراة اليوم.

وقال راموس: "في الوقت الذي نريد فيه أن نظهر كل ما لدينا يحدث ذلك، لذا نحن دائمًا ما نراهن على اتحادنا حتى في أصعب الأوقات وأكثرها تعقيدًا"

وأضاف: "المواجهة أمام إشبيلية كانت صعبة، واحتاجت منا إلى الكثير من العمل من أجل الحسم، جميعنا مستعدين لما هو قادم ونأمل في تحقيق المزيد من الانتصارات"

يذكر أن مباراة اليوم بين ريال مدريد وإشبيلية كانت تمثل المباراة رقم 450 في مسيرة راموس في الدوري الإسباني، في مسيرة انقسمت ما بين إشبيلية وريال مدريد