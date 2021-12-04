"سيرحل واستبداله سيكلفكم أكثر" .. تحذير هام لإدارة ليفربول من غضب صلاح!

أكد بادي كيني نجم كوينز بارك رينجرز وليدز يونايتد المعتزل أن النجم المصري محمد صلاح يجب أن يحصل على الراتب الذي يطلبه من ليفربول أيًا كانت تكلفته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيني لصالح "فوتبول إنسايدر" وأكد خلالها أن تعويض نجم روما السابق سيكلف ليفربول أكثر بكثير من التجديد له.

يأتي هذا في ظل خروج الكثير من الأخبار التي تتحدث عن وجود تقارب بين الطرفين في عملية المفاوضات الخاصة بالعقد الجديد.

ما الذي قاله نجم الدوري الإنجليزي عن عقد محمد صلاح الجديد؟

وقال كيني: "من المذهل أن الاتفاق قد اقترب بين الطرفين، كم كان استبداله سيكلفهم؟ 150 أو 200 مليون".

وأضاف: "لو كان يريد الحصول على نصف مليون كل أسبوع فأعطوهم له، فالأمر سيكلفهم أكثر من ذلك بكثير لاستبداله".

ما الذي قاله نجم الدوري الإنجليزي عن بديل محمد صلاح؟

وأردف: "قبل التفكير في عملية الاستبدال، هل يستطيع البديل أن يأتي ويسجل نفس عدد الأهداف؟ أشك في ذلك، وسيكون عليهم أن يعطوه الكثير من الأموال أيضًا".

وأكمل: "صلاح أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي بالنسبة لي، ولا يوجد أي مشكلة في تلبية طالباته".

وأنهى تصريحاته: "لو كان ليفربول يريد أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي فعليهم أن يدفعوا لصلاح الذي يطلبه، إلا سيرحل عنهم".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي رصيده 13 هدفًا بعد مرور 14 جولة.

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