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كأس الملك الاسباني

سيرجي روبرتو: سيليسين أنقذنا وسعيد لأجل كوتينيو

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تعرف على تصريحات سيرجي روبرتو عقب مباراة إشبيلية في كأس الملك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سيرجيو روبيرتو، لاعب برشلونة، أنّ فريقه قدّم مباراة جيدة مشيدًا بمستوى ياسبر سيليسين وفيليبي كوتينيو.

برشلونة انتصر 6-1 على إشبيلية ليعود من خسارة بهدفين نظيفين.

وقال روبرتو في تصريحات صحفية: "سعيد بالمباراة وتسجيلي هدفًا في العودة التاريخية ضد إشبيلية".

وتابع: "يجب أن نوجه التحية على إنقاذ سيليسين لركلة الجزاء لأن لولا هذا التصدي لما حققنا الفوز بالمباراة".

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صاحب الهدف الرابع في اللقاء أوضح أنّ ما قيل عن أن برشلونة لا يهتم ببطولة كأس الملك أمر غير صحيح للغاية ولذلك قدمنا مباراة كبيرة.

واختتم: "من الجيد أن يسجل كوتينيو هدفين في المباراة لقد كان حاسمًا وهو من افتتح الأهداف وساعدنا على الانتصار".

وتعد هذه المرة الأولى منذ 1966 التي يعود فيها برشلونة ببطولة كأس الملك بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة التاسعة على التوالي منذ موسم 2010-2011 والتي وصل فيها إلى النهائي.

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