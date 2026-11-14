"استغل بندًا غير قانوني": سيرجيو كونسيساو يشكو الاتحاد للفيفا .. 88 مليون ريال لن تعيده إلى البرتغال!

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تطورات أزمة الاتحاد مع مدربه السابق..

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قرر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الاتحاد، رفع قضية ضد العميد، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداعي إنهاء العقد من طرف واحد، وذلك بعد إقالته رسميًا، في نهاية موسم 2025-2026.

الاتحاد قرر إنهاء عقد كونسيساو، الذي كان مستمرًا حتى يونيو 2028، بعد فشله في قيادة العميد للفوز أي لقب، على مدار الموسم الماضي، حيث كانت أبرز إنجازاته في التأهل إلى "ملحق" دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، فضلًا عن صعوده إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي البطولة القارية.

لا تراضي .. القضية منظورة لدى الفيفا

وفي هذا السياق، أفاد المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، بأنه كان يتمنى أن يتم تسوية الأمر بين الاتحاد وكونسيساو، بالتراضي، إلا أن المدرب البرتغالي قرر تصعيد الأمر، برفع قضية ضد عملاق جدة، من أجل المطالبة بمستحقاته المالية، بداعي قيام الاتحاد بإنهاء عقده من طرف واحد، دون سبب مشروع.

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وبحسب ما ذكره الشيخي، فإن مطالبات كونسيساو لدى الاتحاد، تتمثل في المبالغ التالية..

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* 88 مليون ريال، أو ما يعادل 20 مليون يورو، قيمة المدة المتبقية في عقده.

* 1.7 مليون ريال، قيمة مكافأة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

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في المقابل، ردّ الاتحاد على تلك القضية، بإفادته للفيفا، بأن الاتحاد متفق مع كونسيساو على شرط جزائي، في حالة التخارج أو فسخ العقد، بقيمة 3 ملايين يورو، أو ما يعادل 13 مليون ريال، كما أن المدرب البرتغالي لا يستحق مكافأة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة وأن الفريق لم يتأهل مباشرة، وإنما صعد إلى الملحق.

الجدير بالذكر أن الاتحاد استفاد من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بزيادة عدد مقاعد الأندية السعودية، بدءًا من النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 3 مقاعد "تأهل مباشر" ومقعدين عبر الملحق.

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مخاطر "بند التخارج"

وأشار الشيخي إلى منعطف خطير يواجه الاتحاد، فيما يتعلق ببند التخارج، مبينًا أنه من المحزن الوقوع في مثل تلك الأخطاء، كما وصف الأمر بأن الإدارة أخرجت مصير النادي في تلك القضية من يدها، وتركته في يد المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

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وبحسب ما ذكره الشيخي، فإن كونسيساو استند في شكواه ضد الاتحاد، بأن بند التخارج في العقد، غير قانوني من الأساس، الأمر الذي دفعه للمطالبة بكامل قيمة المدة المتبقية، بما يعادل 88 مليون ريال.

وأضاف أن الاتحاد يملك فرصة لكسب القضية أمام الفيفا، بنسبة تتجاوز 50%، أما إذا تم البتّ في تلك القضية من قِبل الاتحاد الدولي، ضد النادي، فإن فرصه لكسب القضية لا تتجاوز الـ1%، خاصة وأنه سيكون مصيرًا مرتبطًا باختيار 3 محكمين للبتّ فيها، واحدًا ممثلًا للاتحاد، وآخر ممثلًا عن كونسيساو، والثالث مرجعًا.

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ونوّه الشيخي بأن هناك محكمين - بالاسم - إذا ما تم تعيينهم للنظر في تلك القضية، فإن الاتحاد سيخسرها بالتأكيد، إلا أن فرص العميد "الضئيلة" تتمثل في توجه أغلبية المحكمين لصالح العميد، أو ترك القضية للتداول.

كونسيساو في جدة

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وردّ الشيخي على سؤال حول تواجد سيرجيو كونسيساو في جدة منذ فسخ العقد، وحتى وقت قريب للغاية، ثم توجه إلى دولة أخرى، ولم يعد إلى البرتغال، مفيدًا بأن المدرب يفكر في مسألة الضرائب إذا ما تمكن من كسب القضية، والحصول على مبلغ الـ88 مليون ريال.

وأوضح أن الفيفا سينظر في القوانين الرياضية، أما في حالة التوجه إلى المحكمة السويسرية، فهي لا تنظر في القضية، وإنما تنظر إلى صحة الإجراءات فقط.

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وأشار الشيخي إلى مسألة أخرى، تتعلق بمماطلة بعض المحامين في البتّ بالقضايا، موضحًا "بعض الأندية تكلف محامين بمتابعة قضاياها، والمحامي ينال أجره بالساعة، وهناك البعض الذي يرى مصلحته بأن تذهب القضية لأبعد مدى، حتى لو كانت مصلحة النادي في التسوية".