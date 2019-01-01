أمير توفيق: كهربا سيُقيد أفريقيًا، ولم نحدد الصفقة الثانية بعد

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن أحدث صفقات الأهلي

أكد أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة رينيه فايلر لم يستقر بعد على الصفقة الثانية المتاحة للفريق في سوق الانتقالات الشتوي، سواء من حيث المركز أو الاسم.

الفريق الأحمر أعلن يوم الجمعة الماضي ضم محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي وحرر نفسه من عقده مع أفيش البرتغالي الذي انتقل له بعدما فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك.

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ويُثار في الإعلام حديث عن رغبة الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال انتقالات يناير، وقد قيل أن فايلر حدد بالفعل الاسم المطلوب من جانبه، فيما ذهبت تقارير أخرى للحديث عن سعي النادي لضم مدافع أو لاعب وسط جديد بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاعه ووسطه، ورُشح بين الأسماء اسم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

أمير توفيق تحدث عن كل تلك الأمور خلال مداخلة قصيرة مع أحمد شوبير على قناة أون سبورت، بدأها بالحديث عن آخر صفقات الفريق، قائلًا "وقعنا العقود مع محمود كهربا يوم الأربعاء الماضي وتم الاتفاق معه على الإعلان عن الأمر رسميًا يوم الجمعة، كل شيء سار وفق ما خُطط له. التفاصيل المالية الخاصة باللاعب شيء خاص به وبالنادي ولا يمكن الحديث عنه".

وحول ما أشيع عن رفض فايلر للاعب، قال أمير توفيق "الأهلي ارتبط بكهربا إعلاميًا منذ فترة طويلة لكن هذا الأمر غير صحيح، والأهلي غير مسؤول عن كلام صادر عن أطراف خارج الأهلي، نحن نعمل وفق منظومة معينة وكل منا ملتزم بدوره. في النهاية هي صفقة جيدة ونتمنى له التوفيق في الأهلي".

رجل التعاقدات في الأهلي أكد أن كهربا سيُسجل ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال أفريقيا، مضيفًا حول الصفقة الثانية المتاحة للنادي في سوق الانتقالات الشتوي "كل ما يُثار حول هذا الأمر غير صحيح ومجرد اجتهادات صحفية، فايلر لم يُحدد بعد مركز أو اسم اللاعب الذي يحتاجه في يناير".

"الحديث عن الأسماء وإن كانت من الدوري المصري أم خارجه سابق لأوانه، كل تلك النقاشات محصورة في دائرة مغلقة جدًا في الفريق وسيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب. أحمد حجازي؟ لا تعليق على أي أسماء تُطرح في الإعلام".