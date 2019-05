سيد عبد الحفيظ: صعبنا المباراة على أنفسنا ويحسب للاعبين الحفاظ على الهوية

توجه سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بالشكر للاعبي الفريق عقب الفوز أمام طلائع الجيش، موضحًا أنهم حافظوا على هوية القلعة الحمراء رغم صعوبة اللقاء.

الشياطين الحمر تمكنوا من اقتناص فوز صعب في اللحظات الأخيرة أمام الفريق العسكري بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ31 بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة: "فوز مهم للغاية في مرحلة صعبة نعيشها، من الآن كل مباراة هي أهم مباراة في الموسم، نسير خطوة خطوة حتى الوصول لهدفنا".

وأضاف: "ظروف المباراة نحن صعبناها على أنفسنا، كان من المهم أن ننهي المباراة مبكرًا بتسجيل أكثر من هدف من خلال الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا، إلا أننا بدأنا الشوط الثاني دون المستوى المنتظر حتى حصل الطلائع على ضربة الجزاء".

مدير الكرة تابع: "يحسب للاعبين الحفاظ على هوية الأهلي، حتى لو لم يتبق بالمباراة سوى دقائق قليلة، حافظوا على هدوئهم، لأنه من الممكن أن نصل للمرة في بضع ثواني ونسجل هدف الفوز، وهو ما حدث، لذلك أشكر اللاعبين، بجانب سعادتي بعودة وليد سليمان".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 64 في المركز الثاني متأخرين بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز، صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط وإن كان قد خاض مباراتين أكثر من الأحمر، بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

