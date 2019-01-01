سيد عبد الحفيظ: رحيل لاسارتي حملة ممنهجة

الأهلي يمر بمرحلة حاسمة في مشواره والشائعات تلاحقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، حقيقة ما تردد عن رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن فريقه يتعرض لحملة ممنهجة لهز استقراره.

بعض التقارير الصحفية قد خرجت خلال الأيام القليلة الماضية مؤكدة أن الأوروجوياني سيرحل عن القلعة الحمراء بقرار إقالة بنهاية الموسم الجاري، حتى وأن حصل الفريق على لقب الدوري المصري الممتاز.

ورد عبد الحفيظ على هذه التقارير، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه قائلًا: "كل ما يقال كلام عارٍ تمامًا من الصحة، وهو حملة ممنهجة للتأثير على الجهاز الفني واللاعبين في مرحلة حاسمة من تحديد بطل الدوري".

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وأضاف: "لاسارتي واللاعبون لديهم الوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الشائعات، ويدركون تمامًا أن هدفها هز استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، لكن الحقيقة أنها تزيدنا إصرارًا وتركيز على بذل الجهد للحفاظ على لقب الدوري".

مدير الكرة اختتم: "لم ولن نلتفت لمثل هذه الشائعات، نحن لدينا هدف رئيس نسعى ورائه، ولا نلتفت لمحاولات ضرب استقرارنا وتعطيل المسيرة".

يذكر أن المارد الأحمر يستعد لملاقاة سموحة السكندري في 11 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المحلي، على استاد بتروسبورت.

ويتصدر الشياطين الحمر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيهم.